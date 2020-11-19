شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق ٩ منشآت غذائية غير مرخصة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمشتول السوق وأولاد صقر والحسينية، حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٩ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منها ٦ منشآت بمركز الحسينية، ٢ منشأة بمركز أولاد صقر، ومنشأة بمركز مشتول السوق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام ٧١٥ كجم أغذية مختلفة عبارة عن«لحوم، مخللات، خضروات، بوظة، عصائر»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٦١ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، كما تم تحرير ٥٩ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة .

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.