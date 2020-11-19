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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رئيس مدينة القصير يوجه بإنشاء ممر لتسهيل الحركة المرورية بالشارع المؤدى للموقف الإقليمي
قام اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الخميس، بجولة ميدانية بالشارع المؤدى للموقف الإقليمي، حيث وجه بإنشاء ممر لتسهيل الحركة المرورية، وذلك عقب مشاهدته لكثافة السيارات المتجهة إلى الموقف الإقليمى وشارع سليمان مظهر الذى يتواجد به عدد من المدارس.
وشدد رئيس مدينة القصير على الإدارت المختصة بفتح الممر بالجزيرة الوسطى للشارع على الفور، والتأكد من الالتزام بحركة السيارات والعبور به بعد الانتهاء من رفع البلدورات والعمل على إظهار الشارع بالمظهر الحضارى.
فى السياق ذاته قامت الحملة الميكانيكية بإرسال لودر وقلاب لفتح المرور ورفع المخلفات الناتجة عن ذلك، ونقلها إلى مواقع أخرى للاستفادة منها.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتكثيف العمل الميدانى والدفع بكافة الإمكانيات للحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين
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