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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتاح مكتب توثيق للشهر العقاري داخل مكتب البريد بمنطقة سفاجا البلد

افتتحت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، مكتب توثيق للشهر العقاري بمنطقة سفاجا البلد داخل مكتب البريد، لتخفيف العبء عن أهالي المنطقة والحد من الأزدحام والتكدس وتوفيرا للوقت والجهد،

وأكدت"رئيس المدينة" أن افتتاح هذا المكتب يأتي في إطار خطة وزارة العدل للتخفيف على كاهل المواطنين في الانتقالات وإنشاء مقرات جديدة بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية التي تعمل بأنظمة حديثة تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

ووجهت بتركيب مظلات أمام مركز الخدمات البريدية ومكتب الشهر العقاري بمنطقة سفاجا البلد لمساعدة المواطنين على الجلوس بعيدا عن أشعة الشمس، مع الحفاظ على مسافات بينية مناسبة تراعي التباعد الاجتماعي وذلك ضمن الاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وقيادات الشهر العقاري، وهم كلا من اشرف محمد عثمان، رئيس ماموريه شهر عقارى وتوثيق سفاجا، وحسنى محمد بشير، امين عام مكتب الشهر العقارى بالبحر الاحمر، وخلف جمعه سيد رئيس مكتب توثيق بريد سفاجا، واسماعيل الصادق مدير بريد سفاجا.