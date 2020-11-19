شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يطلق فعاليات قمة مصر لريادة الأعمال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «فجر جديد للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال 2020 السادسة، وذلك بحضور ممثلى الوزارات، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى 40 جامعة ومركز بحثي من 50 دولة.

وأكد «عطية» حرص المحافظة المتواصل على رعاية ودعم الأفكار الابتكارية للشباب، وخاصة مع اهتمام الدولة والحكومة بتشجيع وتبنى رؤى وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة تحقق طموحات صاحب المشروع، وأيضاً صالح الوطن من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة، وأيضاً لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للإقتصاد القومى وهو الذي يتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بخلق فرص عمل حقيقية للشباب في ظل إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشار إلى أن ذلك يعد منهج وأسلوب عمل هنا في أسوان التي نعمل جاهدين لوضعها على الخريطة العالمية من خلال مسايرة هذه الأفكار والرؤى بمشروعات ومبادرات مبتكرة وغير نمطية في مختلف مجالات التطوير والتجميل، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الجماهيرية من أجل إحداث نقلة حضارية لهذه المحافظة العريقة والتى تستحق أن تكون في المقدمة دائماً، والجدير بالذكر بأنه تم تنظيم معرض بكره أحلى للأعمال اليدوية والحرف البيئية من منتجات النخيل والجلدية، كما تم بث فاعليات المؤتمر من القاعة الرئيسية لقاعات أخرى فرعية لتحقيق التباعد وتطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد إنتشار فير وس كورونا كوفيد 19، وقد ساهمت قمة ريادة الأعمال على مدار الـ 6 سنوات الماضية في خلق 15 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر بإستثمارات 150 مليون جنيه، فيما وصلت عدد الشركات الناشئة والحاضنة لهذه المشروعات إلى 402 شركة باستثمارات وصلت إلى 3 مليارات جنيه بتمويل غير تقليدى مما ساهم في زيادة الدخل لأصحاب هذه المشروعات وتحسين مستوى معيشتهم وذلك بالشراكات بين المؤسسات الدولية والمحلية والتمويلية من أجل تعزيز فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر.