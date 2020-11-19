شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يوقع بروتوكولًا بين «التربية الرياضية» و«الصعيد للسباحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، الخميس، برتوكول تعاون بين جامعة أسوان ممثلة في كلية التربية الرياضية وبين منطقة الصعيد للسباحة بحضور المهندس أدهم دهب رئيس المنطقة وبحضور الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور وليد رزق بدر مدرس بكلية التربية الرياضية بأسوان وأمين صندوق منطقة الصعيد للسباحة.

وقال رئيس الجامعة إنه «نعمل على تفعيل الأنشطة الطلابية والرياضية وذلك بعد استكمال المنشآت الرياضية والطفرة التي تشهدها جامعة أسوان، وجار إنشاء حمام السباحة الأولمبي بمقر الجامعة بصحاري الذي سيكون إضافة جديدة لباقي منشآت الجامعة الرياضية».

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تفعيل الخطة الاستراتيجية والخطة التدريبية لتحقيق الجودة الشاملة التي تؤدي إلى الارتقاء بمستوي الخريج وتأهيله في ألعاب السباحة والقدرة على المنافسة في سوق العمل وتلبية احتياجات سوق العمل في مجال السباحة، ويأتي هذا التعاون لإثراء أنشطة السباحة من حيث كلية التربية الرياضية لتطبيق وتطوير الأبحاث العلمية في هذا المجال وربطها بالمجتمع والبيئة الرياضية ومنطقة الصعيد للسباحة.

وأشار المهندس أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، إلى أن جامعة أسوان تشهد طفرة إنشائية في الملاعب الرياضية من ملاعب متعددة الأغراض لألعاب المختلفة وايضا استاد جامعة اسوان الرياضي ونعمل على توقيع برتوكول التعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات في مجال لعبة السباحة.

وأوضح الدكتور عادل مكي، عميد كلية التربية الرياضة، أن البرتوكول تضمن عدة أهداف منها إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الطلاب للعمل مدربين إداريين وحكام واخصائي اصابات رياضية وتأهيل، كما تقوم الكلية بترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس بحضور التدريبات الخاصة والمؤتمرات وورش العمل والدورات التي ينظمها الاتحاد المصري والاتحاد الدولي للسباحة.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس منطقة الصعيد للسباحة درع المنطقة للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان تقديرًا لجهود المبذولة في القطاع الرياضي بالجامعة.