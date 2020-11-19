شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طلاب أزهريين يفوزون في «اختراق الضاحية» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت، اليوم الخميس، مسابقة اختراق الضاحية لطلاب المعاهد الأزهرية بالقليوبية بحضور رئيس الإدارة المركزية الدكتور محمد الشحات والشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي وتأمين رجال الشرطة في إطار تنفيذ الأنشطة الرياضية لإدارة رعاية الطلاب وتم التصفية النهائية بمشاركة 70 طالبًا. فاز بالمراكز العشر الأوائل 10 طلاب، حيث سيتم تصعيد الفائزين للاشتراك في التصفيات النهائية في ذات المسابقة على مستوي الجمهورية، وأشرف على المسابقة قسم التربية الرياضية إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بالقليوبية. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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