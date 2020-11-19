شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء يجتمع بموجهى المواد الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بموجهى المواد الرئيسية المختلفة، لمناقشة العملية التعملية التعليمية.

وأكد رضوان، أنه تم مناقشة الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار ان ذلك بناء على توجيهات الدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، شمال سيناء.