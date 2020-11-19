شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 6 أطنان عصائر فاسدة بمصنع في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت النيابة العامة التحفظ على 6 أطنان عصائر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها داخل مصنع لإنتاج العصائر غير مرخص .

وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تفيد حيازة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج العصائر، دون ترخيص، كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 6 أطنان و76 كيلو جرام من عصائر الفواكه معبأة داخل عبوات، دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.