شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية عمومية لمجلس أمناء إدارة العريش التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد مجلس أمناء ادارة العريش التعليميه جمعية عمومية بقاعة المؤتمرات في مدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش، بحضور منى أبو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية، ومحمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالعريش.
وأكدت مدير إدارة العريش التعليمية، على أهميه دور مجلس الأمناء بالعمليه التعليميه والتواصل الدائم مع كافة أعضائه.
أضافت مدير الإدارة، أنه تم انتخاب عضوين من أعضاء المجلس بعد خروج عضوين من المجلس بعد تخرج أبنائهما من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية.
بدوره أكد محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء بإدارة العريش التعليميه علي قيام المجلس بالمساهمة في زراعة أشجار وحفر آبار مياه وتزيين جدران المدارس وتوزيع هدايا علي الطلاب وتكريم أوائل الثانويه العامه وكذلك تكريم الطلاب الفائزين في مختلف المسابقات وتعقيم وتطهير المدارس بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري بجانب توزيع الكمامات الواقيه وأدوات النظافه علي المدارس.
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