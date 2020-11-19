شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم جنوب سيناء» يكرم طلاب مدرسة المجمع التعليمي بتوشكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، بمقر مكتبه بديوان المديرية بمدينة طور سيناء، طلاب مدرسة المجمع التعليمي بتوشكى التابعة لإدارة طور سيناء، وذلك لحصول طلاب المدرسة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، والمركز الأول على مستوى الإدارة في مسابقة الإذاعة المدرسية.

وخلال التكريم، أشاد «عقل» بجهود الإدارة المدرسية، وتعاون مجلس الأمناء والآباء مع المدرسة، والمستوى المشرف الذي حصلوا عليه خلال مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية وإدارة طور سيناء، وقال إن الطلاب نموذج مشرف لزملائهم.

ومن جانبها، قدمت نجلاء الجعلي، مديرة المدرسة، الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم على دعمه لهم، وهذا التكريم، مضيفة أن الإدارة وطلاب المدرسة يبذلون أقصى جهدهم للظهور بمظهر مشرف.

وأشادت مديرة المدرسة برئيس مجلس الأمناء على تعاونه ودعمه للمدرسة، مضيفة أن هناك تنسيق دائم بين المدرسة ومجلس الأمناء، وجهت التحية والتقدير للمعلمين والطلاب على التزامهم والمركز المشرف الذي حصلوا عليه.

حضر التكريم، نجلاء الجعلي مدير المدرسة، ووليد نوارة رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمدرسة، ومحمود شرف مشرف الإذاعة، وهبة عاطف أخصائي صحافة بالمجمع، والطلاب محمد على محمد، محمود ممدوح السبكي، وعبدالله هشام، يوسف السيد مصطفى، محمد تامر فتحي، محمد إبراهيم البهيدي، محمد إبراهيم، وصالح صبري صالح.