شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 15 طن مخلفات وقمامة من قرية قمن العروس بالواسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد بكري، رئيس مدينة الواسطى، إنه تم إعطاء مهلة يومين لرئيس قرية قمن العروس، يومين فقط، للانتهاء من العمل على استكمال أعمال إنارة مداخل ومخارج القرية ومدخل عزبة ادريجة ومدخل ماكينة الطحين وتركيب كشاف ليد على المداخل.

وأشار إلى قيام المجلس القروى برفع مخلفات والقمامة والأتربة الموجودة بمدخل قرية قمن من قنطرة على حتي كوبري الصحاري مرورا بكفر ابجيج وتقدر بحوالي ١٥ طن وإزالة سيارة قديمه من مدخل الوحدة بعد التوسعة الطريق، وتسليم عدد ١٠ استمارات متغيرات مكانية ضمن تقرير نوفمبر ليصل ماتم تسليمه ٩٨ وجاري العمل على تسليم الباقى ويجرى العمل على تطوير ورفع كفاءة نقطة شرطة قمن العروس، وتركيب عداد إنارة المحول كوم ادريجة.

وقال إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف قام شريف يسن رئيس وحدة محلية الميمون، بمتابعة أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى في رفع كفاءة محطة مياه الشرب ( كوم أدريجة) بالميمون من ٣٠ متر ثانيه إلى ٥٠٠ متر ثانيه ومتابعة أعمال الصرف الصحي بمنطقة شارع الزراعية وشارع ( طلعت المأذون ) من قبل شركة المقاولون العرب مؤكدا ان المجلس القروى بالميمون يوميايقوم برفع تجمعات القمامة ٢٠ طن من: منطقة كوبرى5 المستشفى ومنطقة كوبرى الترعه الحديريه ومنطقة الطريق السريع مشيرا إلى تنفيذ إزالة تعدي على الارض الزراعية بجمعية زراعية بالميمون بعدد ٢ حالة مساحة ١ قيراط.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية