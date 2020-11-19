شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: صندوق "تحيا مصر" ساهم بـ 180 مليون جنيه دعم لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها تفخر بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر" وتؤمن أن التعاون بين الوزارة والصندوق، شراكة استراتيجية لتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي تخدم المجتمعات المحلية في المناطق الأكثر احتياجا، والأخرى التي تخدم المشروعات التنموية المتنوعة والكثيرة.

أضافت الوزيرة، في كلمتها باحتفالية صندوق "تحيا مصر"، لإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية، أن الصندوق ساهم بـ180 مليون جنيه لمصرى، لدعم صندوق الاستثمار الخيرى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الشراكة مع الوزارة في حماية الأشخاص بلا مأوى، بتكلفة 114 مليون جنيه، وبرنامج تمويل متناهى الصغر "مستورة" لبنك ناصر الاجتماعى بإجمالى 250 مليون جنيه، وإصلاح خسائر السيول بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهماته العديدة فى البرنامج الرئاسى "حياة كريمة" بمئات الملايين بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.