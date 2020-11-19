شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الدائم لـ"المحامين العرب" يقرر عقد اجتماعه المقبل بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المكتب الدائم الطارئ لاتحاد المحامين العرب الذى عقد الأحد الماضى، بيانه الختامى جاء فيه أنه بناء على الدعوة الموقع عليها من النقباء لعقد اجتماع طارئ للمكتب الدائم بالفيديو كونفرانس، وتحت رئاسة مازن رشيدات نقيب المحامين بالمملكة الأردنية الهاشمية وبعد إخطار الأمين العام وجميع النقباء وأعضاء المكتب الدائم فى الدعوة وجدول الأعمال والموعد المحدد ، فقد اكتمل النصاب القانونى للاجتماع بحضور 45 عضوا.

وأضاف المكتب الدائم فى بيانه، أنه وافق بالاجماع على سحب الثقة من ناصر الكريوين الأمين العام للاتحاد اعتبارا من 15 نوفمبر للأسباب والمبررات الواردة فى مشروع القرار والمداخلات، وأنه وافق على انتخاب المكاوى بن عيسى أمينا عاما متفرغا لاتحاد المحامين العرب اعتبارا من 15 نوفمبر وحتى انتهاء مدة عضويته فى المكتب الدائم، وأنه وافق على تفويض مازن رشيدات ومن يرغب من الأعضاء على تنفيذ قرارات المكتب وقرارات القاهرة يناير 2020 وقرارات الأمانة العامة للاتحاد بتواريخ 22 يونيو و18 أغسطس و9 سبتمبر و20 أكتوبر.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تجديد عضوية أعضاء المكتب والأمناء العامين المساعدين لمدة 4 سنوات تبدأ من نهاية مدة عضوية كل منهم الحالية وبذات صفاتهم، وهم طارق عبد الفتاح -السودان - وأدهم العشماوى وأحمد بسيونى ومدحت بدوى وعلى الصغير وعبد الجواد أحمد من مصر، كما وافق المكتب الدائم على انتخاب جواد عبيدات نقيب فلسطين عضوا منضما وأمينا عاما مساعدا لمدة 4 سنوات تبدأ من نهاية ولايته كنقيب فلسطين وانتخاب محمد المراد نقيب طرابلس عضوا منضما وأمينا عاما مساعدا لمدة 4 سنوات تبدأ من نهاية ولايته كنقيب طرابلس.

ولفت المكتب الدائم إلى أنه بناء على دعوة فراس الفارس نقيب محامى سوريا فإنه قرر عقد المكتب الدائم المقبل بالجمهورية العربية السورية بدمشق على أن يتم تحديد موعد الاجتماع بالتنسيق بين نقيب محامى سوريا و الأمانة العامة.