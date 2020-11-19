برلماني: إلغاء ضريبة القيمة المضافة لعدد من السلع الأساسية يحقق الاستقرار في أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد النائب حسين أبوجاد عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والذي يقضي بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.

وأكد "أبوجاد"، في بيان له اليوم الخميس، أن هذا التشريع سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، مطالبًا الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع خاصة أن مصر قادرة على زراعتها في ضوء التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وزراعتها.

وقال عضو مجلس النواب، إن هذا التشريع جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة في ظل مواجهة الدولة فيروس كورونا، مشيدًا بسرعة تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية ​