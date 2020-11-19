بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ مطروح يبحثان آفاق التنمية في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، محافظة مطروح، وكان في استقباله اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصري، والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، ومديري الزراعة والطب البيطري بمطروح، والعميد عصام عبدالغني رئيس مدينة سيوة، وعدد من شيوخ وعواقل سيوة.

وأكد وزير الزراعة، على اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح وواحة سيوة مع إعطاء نظرة شاملة للتنمية وتقديم كافة الدعم من خلال نظرة طموحة للارتقاء بسيوة بتاريخها وأهلها، وتلبية كافة مطالب أهالي سيوة، بالإضافة إلى إرسال القوافل البيطرية بالتنسيق مع معهد التناسليات وفحص معظم الثروة الحيوانية بسيوة، والإسراع في تطبيق نظم الزراعة الآلية والدفع بالمعدات والآلات الزراعية والأجهزة اللازمة من جرارات وماكينات فرم وقلابات الكمبوست والميكنة الزراعية مع الحفاظ على الزراعة العضوية والحفاظ عليها بسيوة.

وأضاف وزير الزراعة، أنه سيتم عمل مفرغ سمكي بسيوة مع تحديد المكان المناسب لتشجيع المزارعين على إقامة المزارع السمكية والتوجه الاقتصادي للزراعة التكاملية للاستفادة من مياه المزارع بدلا من السماد، وتربية الأسماك بدلا من نقلها.

كما سيتم العمل على تقديم الكميات المطلوبة من التقاوي الزراعية خاصة القمح والشعير المدعمة بتخفيض أو مجانا لتحقيق أقصى استفادة للأهالي، ويتم تفعيل المجلس الزراعي وإنشاء قسم للإرشاد الزراعي فورا بسيوة يتواجد بصفة دائمة لدعم المزارعين والرد على استفساراتهم وتقديم الإجراءات الاستباقية حفاظا على الثروة الزراعية والحيوانية.

وأضاف وزير الزراعة، أنه توجد برامج لتحسين سلالات الثروة الحيوانية من خلال الدعم بالرؤوس المحسنة سواء من الماشية والماعز والأغنام ذات الإنتاجية العالية مع تحديد كيفية وأسلوب التوزيع، مع تبني المشروع القومي للبتلو وطرق التلقيح الاصطناعي والاستفادة من الرعاية الإنتاجية، وعمل قوافل بيطرية بالأمصال واللقاحات بصفة دورية كذلك سد العجز في الإدارات الزراعية والبيطرية بالتنسيق مع المحافظة وتقديم التدريب والتأهيل اللازم للمهندسين والأطباء البيطريين ودعمهم بكافة الأجهزة اللازمة والمعدات لتحسين السلالات وعمل سجل للنتائج مع أهميتها الاقتصادية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وأشار القصير، إلى أنه يتم حاليا التغلب على مشكلة الصرف الزراعي من خلال وزارة الري مع تحسين منظومة الري وتقليل نسبة الملوحة، مضيفا: جار البدء في عمل بئر بتكلفة 5 ملايين جنيه بمركز بحوث الصحراء بسيوة

وكذلك الدعم بتوفير كافة الكميات من حصة الجبس الزراعي، وعمل مركز ومشتل رئيسي للنخيل بسيوة مع فريق عمل من المعمل المركزي للنخيل ومعالجة سوسة النخيل وتوفير الاحتياجات من المبيدات اللازمة مع المتابعة الفورية من كافة القطاعات بالوزارة لمطالب أهالي سيوة وتدريب النخليين على التعامل مع النخيل ومخلفاتها وكيفية الاستفادة منها، كما سيتم عمل وحدة للحفاظ على التراث والسلالات مع تحديد الموقع لإنشاء تلك الوحدة سواء بمركز بحوث الصحراء أو تابعة للمحافظة.

وقال وزير الزراعة، إنه يتم العمل على تطوير الخدمات المصرفية بالواحة على أحدث مستوى من خلال إقامة فرع للبنك الزراعي المصري لتقديم خدمات للمزارعين، مع الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي وعمل خدمة تليفونية للمزارعين والرد عليه.​