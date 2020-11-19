وزير الطيران يتفقد أعمال مشروع توسعة مطار "سفنكس" بالجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جولة تفقدية موسعة بمطار سفنكس الدولي -أحد أهم المطارات الجديدة التي أهداها الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع الطيران المدنى-.

وشاهد وزير الطيران، خلال الجولة، صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب والمكاتب الإدارية والأسواق الحرة والنقاط الأمنية والخدمية والأسوار الخارجية ومهبط الطائرات ومبنى الأرصاد الجوية.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن مشروع توسعة مبنى الركاب، حيث تصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 23 ألف متر مسطح بدلاً من 4500 متر مسطح لتصل السعة الاستيعابية للمطار إلى 900 راكب/ ساعة بدلاً من 300 راكب/ ساعة.

كما يشمل المبنى بعد التوسعة صالة سفر بمساحة 6500 م2 وصالة وصول بمساحة 7000م 2، ومنطقة مطاعم بمساحة 1000م2، والأسواق الحرة ومكاتب جوازات ومنطقة x-ray وعدد 28 كاونترا check in ، ومنطقة البنوك والحجر الصحي، ومنطقة سيور و8 كاونترات جوازات، و8 سلالم متحركة بالإضافة إلى محطة تبريد بقدرة 1440 طن تبريد.

وأكد وزير الطيران، على أن خطة توسعة مطار سفنكس الدولي تأتي في ظل جهود الدولة المصرية المبذولة لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية، والتي تم من خلالها دراسة الإحصائيات المتوقعة، وستشهد زيادة كبيرة في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير منطقة الأهرامات، وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي يليق بمكانة مصر الحضارية أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم، مما يتيح زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية في المنطقة المحيطة والتي كان من بينها توسعة مطار سفنكس الدولي.

جاءت الجولة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها وزير الطيران المدني للوقوف على آخر المستجدات والأعمال الإنشائية بالمطارات المصرية.

رافق الوزير الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وقيادات وزارة الطيران المدني.