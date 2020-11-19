التنمية المحلية: دورة تدريبية حول التقديرات السكانية والتحليل الإحصائي بمركز سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية، بسقارة الأسبوع القادم، دورة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى هي "دورة التقديرات السكانية واستخدام حزمة برامج اسبكترام مع التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برامج spss".

يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه وزارة التنمية المحلية "لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، ورفع وبناء قدرات العاملين بوحدات الإسكان بالمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تنفذه الوزارة في 10 محافظات هي الجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ويهدف إلى إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات.

وشدد "شعراوي"، على وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لاستمرار مجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية لتكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظات السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار وفقا للمؤشرات السكانية ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وأوضح الوزير، أن مركز تدريب التنمية المحلية سقارة ينظم خلال الأسبوع القادم، أيضًا 3 دورات أخرى خلال الخطة التدريبية للعام الحالي هي: تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات ولجان التفتيش الفني والهندسي والقائمين عليها بالإدارات الهندسية، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني، إضافة إلى دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 104 متدربين من جميع المحافظات.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات نظمها المركز هذا الأسبوع وهي: تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال استخدام برنامج أوتوكاد للمهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة، ودورة الابتكار والإبداع الحكومي للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات ووحدات الإبداع واستشراق المستقبل، إضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية، واستفاد من هذه الدورات 101 متدرب من جميع المحافظات.​