أبرزها دواجن فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1296 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1296) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (مالك مجزر لذبح الدواجن - كائن بمحافظة الشرقية)، بحوزته (5 طن مقطعات دواجن) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك مخزن لتجارة الأعلاف– كائن بمحافظة كفر الشيخ)، بحوزته (5 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق)، قام المذكور بتجميعه دون وجه حق بغرض التدوير وإعادة تعبئته كدقيق فاخر؛ قدرت قيمة المضبوطات بـ (27,250 جنيه) وكذا ( 1 طن دقيق فاخر استخراج 72% مجهول المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.