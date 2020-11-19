"أخفوها داخل حاوية بُهارات".. الداخلية تضبط شحنة حشيش بـ 200 مليون جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تهريب 2 طن ونصف من مخدر الحشيش قُدرت بـ 200 مليون جنيه داخل 3 حاويات قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، الأمن العام، أمن المنافذ) من ضبط (ثلاث حاويات) قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري ومشمولها المستندي (ورق غار "ورق لورى") لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الشرقية، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها.

عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الحاويات بميناء الإسكندرية البحري، و قد أسفر ذلك عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت تقريباً 2,500 "اثنان طن وخمسمائة كيلو جرام").

كما أمكن ضبط (شخصين) من القائمين على جلب مخدر الحشيش، وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، 3 هاتف محمول – سيارة)، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما وآخرين تشكيلاً عصابياً تخصص في جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم داخل البلاد.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (200٫000٫000 مائتان مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.، وباشرت النيابة التحقيق.