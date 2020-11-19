ضبط موظف لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بحوزته عملات أجنبية ووطنية بالوايلي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبحوزته عملات محلية وأجنبية. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم في الاتجار بالنقد الأجنبي . تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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