بإجمالي 152 ألف عبوة .. ضبط 103 قضايا تلاعب في أسعار السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها. أسفرت الحملة عن ضبط (103) قضية بإجمالي مضبوطات (152847 عبوة سجائر). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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