تجديد حبس فتاة متهمة بقتل شقيقتها بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس فتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها بمنطقة الوراق.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق يفيد بمقتل فتاة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات التي اجريت برئاسة اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية أن الفتاة سبق لها الزواج مرتين وانفصلت عن زوجها كما كانت على علاقة بثالث عقب طلاقها، فقام والدها على إثر ذلك بتكبيلها، وأثناء ذلك طلبت من شقيقتها الذهاب للحمام.

وأشارت التحريات أنه عقب قيام شقيقتها بإطلاق سراحها لدخول الحمام، وفي تلك الأثناء قامت بقتلها.

تم ضبط الفتاة واقتيادها إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أصدرت قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.