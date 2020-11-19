تفاديًا لـ"موجة كورونا الثانية".. توجيهات وتحذيرات من قضايا الدولة أعضائها وموظفيها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أصدر المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة قرارًا رقم 27 لسنة 2020 بإعادة تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي وباء كورونا.

وحسب القرار - حصل الخليج 365 على نسخة منه - فيبدأ العمل به من السبت المقبل 21 نوفمبر.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- منعًا للتكدس، يمنح يوم راحة إضافي لجميع الموظفين والعاملين بالهيئة مع مراعاة ألا تقل نسبة الحضور بالإدارة العامة وقطاعاتها وفروعها عن ثلثي القوة الإجمالية، بما لا يخل بسير العمل وانتظامه وبالتناوب فيما بينهم؛ لمنع التكدس.

2- منح الموظف الذي يتعدى سن الخمسين والمصاب بأي من الأمراض المزنة (السكر - الضغط - أمراض الكلى - أمراض الكبد - الأورام)، إجازة استثنائية بالمدة التي تقررها السلطة المختصة فى ضوء احتياج العمل.

3- منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة، إجازة استثنائية وفقا لما تقرره السلطة المختصة.

4- يُمنح الموظف المصاب بالفيروس إجازة استثنائية طوال فترة إصابته على ألا يعود للعمل إلا بعد شفائه "تماما" وتقديم كافة المستندات الدالة على الإصابة والشفاء ومدة المرض، وأن تكون الإجازة الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا التعميم مدفوعة الأجر، ولا تخصم مدتها من الإجازات المقررة قانونا، ولا تؤثر على المستحقات المالية للموظف.

5- تلتزم جميع قطاعات الهيئة وفروعها باتخاذ كافة مايلزم نحو تعقيم المقرات وتطهيرها بشكل دوري ودائم، والتنسيق مع مديريات الصحة المختصة فى هذا الشأن، وكذا منع دخول موظفي الهيئة إلى جميع المقار دون ارتداء الكمامة، والالتزام بارتدائها طوال مدة العمل، وإحالة المخالفين للمسائلة التأديبية.

6 - يمنع نهائيًا دخول موظفي الهيئة بدون ارتداء الكمامة وخلال تواجدهم بها، ومراعاة التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية، ومخالفة ذلك يستوجب المساءلة التأديبية.