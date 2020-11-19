انقلاب أتوبيس الأوتوستراد.. المرور ترفع الحطام وإعادة حركة المرور لطبيعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، رفع حطام حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالطريق الدائري في تقاطعه مع الأوتوستراد، عقب نقل 3 مصابين للمستشفى وإعادة حركة المرور لطبيعتها بعد حدوث تكدس مروري جراء الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا، يحمل 3 مشرفين، 43 طفل مرحلة ابتدائي وإعدادي تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و13 سنة.

وكشفت المعاينة أن الحادث وقع بنهاية الطريق الدائري مع الأوتوستراد أمام محطة وقود توتال (حي البساتين)، وأسفر عن إصابة 3 أفراد (السائق، المشرف، طالب) من ركاب الأتوبيس، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.