أخبار مصر | ويبينار علمي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان يناقش ظهور وتطور موسيقى الجاز في اليابان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ويبينار علمي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان يناقش ظهور وتطور موسيقى الجاز في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ويبينار علمي عبر برنامج زووم حول موسيقى الجاز في اليابان وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والاستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، من تنظيم لجنة العلاقات الثقافية بالكلية وذلك بالتعاون مع مكتب التدريب الدولي بجامعة شمال إلينوي - الولايات المتحدة الأمريكية، وحاضر فى الويبنار Dr. Etaylor Atkins عن كتابة Blue Nippon حول موسيقى الجاز اليابانية.

أوضحت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أهمية

الوبينار لمناقشته لموضوع علمى متخصص بطريقة جذابة لاقت قبولا من باحثين واساتذة من مختلف التخصصات الفنية كما أثنت على التعاون بين جامعة حلوان وجامعة شمال إلينوي.

كما أوضح الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية ملقيا الضوء على ملخص الكتاب ومسيرة الرحلة الطويلة التى مر بها الموسيقيين اليابانين لإثبات مكانتهم الموسيقية العالية بموسيقى الجاز وأن موسيقى الجاز اليابانية "لا تعطي تأثير التأرجح أو التمايل -سوينج-" لذا وضح د تايلور أتكينز في كتابه "بلو نيبون -نيبون الأزرق" كيف أن موقف اليابان تجاه موسيقى الجاز،، قائم على نفس التناقض فيما يتعلق بأصالتها.

وأفادت الاستاذة الدكتورة شرين عبد اللطيف وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث إن كتاب

Blue Nippon سرد سردا جذابا من خلال أصوات العديد من الموسيقيين، واستكشف كتاب "نيبون الأزرق" الطبيعة الحقيقية وأصول موسيقى الجاز اليابانية، ويذهب بنا مؤلف الكتاب _ أتكينز إلى صالات الرقص في عشرينيات القرن الماضي لدراسة فترة الجاز الياباني والكشف عن أصول الحداثة.

ناقش الويبينار كيف أصبحت فترة موسيقى الجاز ما بين الحربين رمزًا مقلقًا للعلاقة القوية لليابان مع الغرب، وأثناء حرب المحيط الهادئ، التي ترسخت فيها جذور موسيقى الجاز بعمق شديد بالنسبة لـ "الحظر التام لموسيقى الجاز" الذي رغب فيه بعض القوميين في حين أن احتلال الحلفاء كان بمثابة نكسة في البحث عن موسيقى الجاز الأصلية، سعى الموسيقيون اليابانيون مرة أخرى إلى تحقيق القبول لدى الأمريكيين.

واختتم الويبينار المناقشات بعرض مشهد تاريخ موسيقى الجاز المعاصر الذي نشأ من مكانة اليابان الاقتصادية المذهلة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، لكنه استقر بعد ذلك بحلول التسعينيات، حيث استمرت التوترات حول الأصالة والهوية، حيث كان يتم تصوير موسيقى الجاز كظاهرة عالمية متغيرة.

ودعا الحاضرون في الويبينار الجميع إلى ضرورة قراءة Blue Nippon والاستمتاع به كتجربة ممتعة ليس فقط لعشاق موسيقى الجاز في جميع أنحاء العالم ولكن أيضًا لعلماء موسيقى الشعوب وطلاب الدراسات الثقافية والباحثين فى مختلف المجالات الفنية.