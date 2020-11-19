أخبار مصر | كيفية التسجيل فى سجل الأخصائيين والاستشاريين بنقابة الصيادلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كيفية التسجيل فى سجل الأخصائيين والاستشاريين بنقابة الصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نقابة الصيادلة ان سجل الاخصائيين بالنقابة يتيح للصيدلى إضافة تخصصه فى كارنية النقابة والحصول على شهادة معتمدة من النقابة بذلك.

ويمكن للصيادلة التسجيل فى مجالات التخصصصات المختلفة وأبرزها:

(التحاليل الطبية،الميكروبولوجى أوالكيمياء حيوية،إدارة جودة، إدارة مستشفيات، إدارة صيدلة اكلينكية، عقاقير، رقابة دوائية، مكافحة عدوى،صيدلانيات،صيدلة صناعية،سموم، يقظة دوائية، إدارة اعمال، ادارة موارد بشرية..إلخ)

الأوراق المطلوبة للتسجيل:

_شهادة الدبلومة أو الماجستير

_صورة كارنية النقابة

_صورة البطاقة الشخصية

بالنسبة للاستشارى:

يتطلب ان يكون حاصل على شهادة الدكتوراة

الأوراق المطلوبة:

_أصل شهادة الدكتوراة

_المحتوى العلمى

_صورة كارنية النقابة

_صورة البطاقة

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و6495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ

