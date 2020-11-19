مصر | أسلوبهم كسر كالون الباب".. حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:12 مساءً - انت الان تقراء خبر أسلوبهم كسر كالون الباب".. حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين لقيامهم بسرقة المساكن بمنطقة مصر الجديدة،4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات المساكن بمديرية أمن القاهرة، بقيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عملائهم "سيئى النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.‏