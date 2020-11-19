شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 مقاهي ومصادرة 14 شيشة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدينتا كفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملات موسعة لرفع الإشغالات، ومصادرة الشيش بالمقاهي، ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
ترأس اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء ياسر غانم مساعد مدير الأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، وقسم شرطة أول كفر الشيخ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومصادره الشيش في المقاهي، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر غلق الكافيهات تستخدم الشيش بالمخالف للتعليمات وتم التحفظ على 14 شيشة، كما تم المرور على عمارات الزراعة ومساكن الرى والقنطرة البيضاء شارع السلام، وشارع الترعة والكورنيش، وشارع المصنع وعبدالهادي راضي، ومنطقة الأوقاف وشارع البلدية.
وتابعت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل قرية شباس الملح ومقابر القرية، بالتعاون مع المشاركة المجتمعية، كما تابعت أعمال النظافة بحى جنوب الفترة الثالثة إنهاء مشكلة الصرف الصحى بموقف الأرياف وسحب المياه الناتجة عن الامطار.
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