شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة بطل الحكاية لذوى القدرات الخاصة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء ( ادارة التربية الخاصة ) مسابقة باسم: «بطل الحكاية» لذوى القدرات الخاصة من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان مدير عام التربية والتعليم، وباشراف الدكتور عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة .

وأشارت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع ذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الاعاقات الثلاثة ( فكرى وسمعى وبصرى ).. حيث يتقدم صاحب الاعاقة إلى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالعريش عارضا سيرته الذاتية واعاقته ومشوار حياته مع الاعاقة وكيفية التعامل معها والتغلب على الصعوبات التي واجهته واثبات ذاته في الحياة والتفوق في أحد المجالات.. مع ابراز مواهبه وخبراته المتميزة في مشوار الحياة .

وأضافت حنان عواد مسئولة النشاط بمدرسة التربية الخاصة برفح أن شروط المسابقة والأوراق المطلوبة هي: ألا يزيذ السن عن 25 عاما، السيرة الذاتية، اثبات قيد الاعاقة.. مشيرة إلى أنه سيتم اجراء مقابلة شخصية للمتقدمين يوم الثلاثاء الموافق أول ديسمبر المقبل لاختيار بطل الحكاية من ذوى الاحتياجات الخاصة ( فكرى- سمعى – بصرى ) عن طريق لجنة تحكيم متخصصة.. حيث يحصل الفائزون على شهادات تقدير من المحافظ ومديرية التربية والتعليم علاوة على مكافأة مالية قدرا ألف جنيها لكل فائز على مستوى كل اعاقة .