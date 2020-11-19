شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ مطروح يلتقيان مع عمد وعواقل سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة إلى محافظة مطروح استقبله اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصرى، والدكتور عبدالله زغلول القائم رئيس مركز بحوث الصحراء، ومديري الزراعة والطب الييطرى بمطروح والعميد عصام عبدالغنى رئيس مدينة سيوة وعدد شيوخ وعواقل سيوة.

وأكد القصير اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح وواحة سيوة مع اعطاء نظرة شاملة للتنمية وتقديم كافة الدعم من خلال نظرة طموحه للارتقاء بسيوة بتاريخها وأهلها مشيرا إلى تلبية كافة مطالب أهالي سيوة بارسال القوافل البيطرية اخرها احد القوافل بالتنسيق مع معهد التناسليات وفحص معظم الثروة الحيوانية بسيوة، والإسراع في تطبيق نظم الزراعة الآلية والدفع بالمعدات والالات الزراعية والاجهزة اللازمة من جرارات وماكينات فرم وقلابات الكمبوست والميكنة الزراعية مع الحفاظ على الزراعة العضوية والحفاظ عليها بسيوة.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بتعظيم وتطبيق نظم الرى الحديثة والمساعدة في تصميم الشبكات بالتنسيق مع وزارة الرى مشيرا إلى انه سيتم عمل مفرخ سمكى بسيوة مع تحديد المكان المناسب له بالواحة مع تشجيع المزارعين على اقامة المزارع السمكية أولا والتوجه الاقتصادى للزراعة التكاملية للاستفادة من مياه المزارع السمكية.

ولفت الوزير إلى اهمية العمل على تقديم الكميات المطلوبة من التقاوى الزراعية خاصة القمح والشعير المدعمة بتخفيض أو مجانى لتحقيق اقصى استفادة للاهالي، وجارى تفعيل المجلس الزراعى وإنشاء قسم للارشاد الزراعى فورا بسيوة يتواجد بصفة دائمة لدعم المزارعين والرد على استفساراتهم وتقديم الاجراءات الاستباقية حفاظا على الثروة الزراعية والحيوانية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك برامج لتحسين سلالات الثروة الحيوانيةمن خلال الدعم بالرؤوس المحسنة سواء من الماشية والماعز والاغنام ذات الانتاجية العالية مع تحديد كيفية واسلوب التوزيع،مع تبني المشروع القومى للبتلووطرق التلقيح الاصطناعي والاستغادة من الرعاية الانتاجية،وعمل قوافل بيطرية بالامصال واللقاحات بصفة دورية وسد العجز في الادارات الزراعية والبيطرية بالتنسيق مع المحافظة وتقديم التدريب والتأهيل اللازم للمهندسين والاطباء البيطريين ودعمهم بكافة الاجهزة اللازمة والمعدات لتحسين السلالات وعمل سجل للنتائج مع اهميتها الاقتصادية للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية.

وأكد وزير الزراعة على ان قطاع الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة والتى لم تتاثر بكورونا وتعد عصب الاقتصاد وتوفير العمالة والمواد الخام للصناعة مشيرا إلى انه جارى التغلب على مشكلة الصرف الزراعى من خلال وزارة الرى مع تحسين منظومة الرى وتقليل نسبة الملوحة.

وأضاف أنه جارى البدء في عمل بئر بتكلفة ٥ مليون جنيه بمركز بحوث الصحرء بسيوة وتوفير كافة الكميات من حصة الجبس الزراعى ،وعمل مركز ومشتل رئيسى للنخيل بسيوة مع فريق عمل من المعمل المركزى للنخيل ومعالجة سوسة النخيل وتوفير الاحتياجات من المبيدات اللازمة مع المتابعة الفورية من كافة القطاعات بالوزارة لمطالب اهالى سيوة وتدريب النخاليين على التعامل مع النهيل ومخلفاتها وكيفية الاستفادة منها، كذلك سيتم عمل وحدة للحفاظ على التراث والسلالات مع تحديد الموقع لانشاءتلك الوحدة سواء بمركز بحوث الصحراء أو تابعة للمحافظة.

وقال وزير الزراعة إنه جاري العمل على تطوير الخدمات المصرفية بالواحة على أحدث مستوى من خلال اقامة فرع للبنك الزراعى المصري لتقديم خدمات للمزارعين، مع الاستغلال الامثل للتحول الرقمى وعمل خدمة تليفونية للمزارعين والرد عليه.

من ناحيته، رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوزير الزراعة والوفد المرافق على ارض سيوة التي تحمل الكثير من الطموحات والآمال لمستقبل واعد مؤكدا على إهتمام القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة بتنميتها مع ما يشهده أهالى سيوة مع إستمرار توافد الوزراء لمتابعة ما يتم على أرضها من جهود تنموية والإسهام في حل مشكلات مزمنة عانت منها لعقود طويلة كان من أهمها المشكلات الزراعية والرى في واحة سيوة.

وأشار محافظ مطروح إلى ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعداد مخطط شامل لتنميتها وتحقيق الرؤية الحضارية لمستقبل الواحة، بالإضافة إلى الإسراع في وضع حلول عاجلة ودائمة لمشكلات عانت منها سيوة عقود طويلة كطريق سيوة مطروح ،والذى بدأ العمل فيه حالياً لإزدواجه إلى طريقين أحدهما خرساني والأخر أسفلتى، للتيسير على المسافرين وتحمل حمولات السيارات الثقيلة على طول الطريق، وليتواكب مع النهضة السياحية التي تشهدها الواحة. واوضح رصد الاعتمادات اللازمة للبدء في حل مشكلة إرتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى وبدء الخطوات الفعلية لوزارة الموارد المائية والرى.

وكشف خالد شعيب عن انه جارى دراسة إعداد مطار سيوة لإستقبال حركة السياحة وغيرها من الخطوات الجادة والفاعلة نحو تنمية الواحة ‏مع الإهتمام المتواصل بواحة سيوة وتنمية الثروة الزراعية بها خاصة تنمية صناعة التمور والزيتون مع الاهتمام بالثروة الحيوانية كان أخرها الدفع بقافلة بيطرية حرصت على الوصول إلى أقصى القرى والمناطق بسيوة من بهى الدين والمراقى غرباً إلى أبوشروف شرقاً لتقديم الخدمة البيطرية مجانا لمربى الثروة الحيوانية مع فحص وعلاج 1964 حيوان.

‏وأشار إلى ان محافظة مطروح تعمل على وضع أفضل السبل لحصاد مياه الأمطار من خلال الخطط العلمية المدروسة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يتوافق مع المتغيرات المناخية وما شهدته مطروح مؤخراً من أمطار غزيرة يتم العمل على الاستفادة منها. ‏

وأشاد المحافظ بجهود التعاون الدولى من خلال منحة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» في تحقيق التنمية المستدامة خاصة في المجال الزراعى الذي يعتمد عليه أكثر من 70% من أهلنا بمحافظة مطروح مع بحث السبل وتأكيد للإستغلال الأمثل لثرواتها والحفاظ عليها ليعود على اهلها بالخير والتنمية.

وزير الزراعة ومحافظ مطروح يلتقيان مع عمد وعواقل سيوة

وزير الزراعة ومحافظ مطروح يلتقيان مع عمد وعواقل سيوة

وزير الزراعة ومحافظ مطروح يلتقيان مع عمد وعواقل سيوة

وزير الزراعة ومحافظ مطروح يلتقيان مع عمد وعواقل سيوة