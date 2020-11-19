شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تلقينا 185 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بعوائد 647 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء في قرى ومراكز المحافظة حتى الآن بلغت 185 ألف طلب بجملة عوائد محصلة (647)مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

وأكد محافظ المنوفية على الإستمرار في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل نسبة جدية التصالح 25% من قيمة المخالفة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء، مشددا على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير أماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الإزدحام .

وأضاف بأنة لا تهاون في إستراد حق الدولة والشعب، مناشدا جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل إنتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام، مشيرا إلى أن نهاية نوفمبر الجارى أخر موعد لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقديم والتصالح تيسيراً على المواطنين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والتأكد من إنتظام سير العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تليها الدولة