شكرا لقرائتكم خبر عن «في انتظار الأمطار».. طقس غائم في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى، الخميس، طقس غائم وغير مستقر يصاحبه رياح وتكاثر السحب الركامية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى إلى تعرض الإسكندرية، بدءا من اليوم، إلى هطول أمطار متوسطة تزيد شدتها ليلا.

وأكدت «الهيئة» استمرار موجة الطقس السيئ يومي الجمعة والسبت، يصاحبها أمطار غزيرة على فترات متقطعة بأحياء متفرقة من الإسكندرية.

وأعلنت محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ. فيما انتظمت الملاحة البحرية وأعمال الصيد ولم تتوقف حتى الآن.

ومن جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء بعشرات من السيارات لشفط أي تراكمات محتملة لمياه الأمطار بشوارع الإسكندرية وضمان استمرار السيولة المرورية.

ووجه اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بتمركز سيارات الصرف الصحي لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع وميادين الإسكندرية، وذلك لضمان استمرار السيولة المرورية.

فى انتظار الأمطار .. طقس غائم في الإسكندرية- صور

فى انتظار الأمطار .. طقس غائم في الإسكندرية- صور

فى انتظار الأمطار .. طقس غائم في الإسكندرية- صور

فى انتظار الأمطار .. طقس غائم في الإسكندرية- صور

فى انتظار الأمطار .. طقس غائم في الإسكندرية- صور

فى انتظار الأمطار .. طقس غائم في الإسكندرية- صور

فى انتظار الأمطار .. طقس غائم في الإسكندرية- صور

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