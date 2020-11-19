شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية يرافقه المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والسيد الدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بزيارة مشروع محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية لمتابعة تنفيذ الأعمال والوقوف على أهم مستجدات المشروع.

رافقهما خلال الزيارة المهندس حسام الريفي عضو مجلس الإدارة والمهندس أيمن عطية رئيس قطاع الإسكندرية والمهندس أشرف عبد القادر نائب مدير فرع الإسكندرية والمهندس محمد قطب مدير المشروع.

بدأت الزيارة بالاطلاع على عرض للمشروع يبرز الغرض البيئي له وهو التخلص من مخلفات تنقية مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي بتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة، وأيضا مكونات المشروع من هواضم عملاقة وخزانات للحمأة والغاز ووحدات معالجة الغاز الحيوي ومباني توليد الكهرباء والغلايات.

عقب ذلك استأنف نائب الوزير الجولة التفقدية للمشروع، حيث استمع لموقف تقدم الأعمال والأساليب المتبعة في التنفيذ برغم التحديات المتعددة وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.