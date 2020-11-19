شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يثمن مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال الفترة السابقة، لما قام به العاملون من إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي، وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل، وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة داليا سليم، مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة، ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية ورقية ورقمية، ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته، وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي AS-BUILT، واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC- GIS، لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات .

وأضافت أن الإدارة خلال الفترة من 1 يونيو وحتي 31 أكتوبر 2020، استقبلت 6440 طلب لاستخراج ترخيص لإقامة مباني داخل الحيز العمراني، وكذلك إعداد 6912 شهادة استبيان للمواطنين توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بهم، مشيرة إلى أنه تم التقدم بعدد 1330 طلب لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة تم تنفيذ 1165 طلب منهم , بالإضافة إلى إجراء أعمال الرفع المساحي لعدد من مشروعات المحافظة مثل «مشروع الخطارة، محطة رفع الفرايحة، المدفن الصحي ببلبيس، مشروعات المنفعة العامة، المنطقة الصناعية ببلبيس، مسار العائلة المقدسة، مشروعات الثروة السمكية بالعباسة، مشروع تجميل وتعديات طريق الزقازيق بلبيس، مشروع كشف مرافق لمنطقة شارع فاروق والغار وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.