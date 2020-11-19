شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء ٤ دورات لتنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط ومراكز المعلومات(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات نظمها المركز هذا الأسبوع، بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة التنمية المحلية، الخميس، إن الدورات شملت تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال استخدام برنامج اتوكاد للمهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة، والابتكار والإبداع الحكومى للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات ووحدات الابداع واستشراق المستقبل، إضافة الى دورة اللغة الانجليزية. استفاد من هذه الدورات 101 متدرباً من جميع المحافظات.

انتهاء ٤ دورات لتنمية مهارات المهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط ومراكز المعلومات بالمحافظات

انتهاء ٤ دورات لتنمية مهارات المهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط ومراكز المعلومات بالمحافظات

انتهاء ٤ دورات لتنمية مهارات المهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط ومراكز المعلومات بالمحافظات

انتهاء ٤ دورات لتنمية مهارات المهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط ومراكز المعلومات بالمحافظات

انتهاء ٤ دورات لتنمية مهارات المهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط ومراكز المعلومات بالمحافظات