شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «النقل» و«الشباب» يدشنان أولى رحلات قطار الشباب من محطة مصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يدشن مساء اليوم اللواء كامل الوزير وأشرف صبحي وزيرا النقل والشباب، مساء اليوم الخميس، الفوج الأول لقطار الشباب المتوجه إلى مدينة الأقصر وأسوان، والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد.

وتبدأ فعاليات رحلات قطار الشباب الذي تنفذه وزراة الشباب والرياضة بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد اعتبارا من يوم 19 نوفمبر من محطة مصر.