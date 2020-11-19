شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1500 طن قمامة من مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة التدخل البيئي السريع بالشرقية، برفع 1500 طن قمامة على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين من النقطة الوسيطة بأرض الفدان بمركز ومدينة منيا القمح والشوارع الداخلية للمدينة، وكذلك بعدد من الوحدات المحلية والقروية التابعة لرئاسة المركز، باستخدام سيارات وآلات ومعدات عدد من المراكز والمدن، والحملة الميكانيكية والتي تم شرائها مؤخراً بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.

حيث قامت وحدة التدخل البيئي السريع، برئاسة فخري عبدالعزيز، مستشار المحافظ لشئون النظافة والتجميل، وإشراف المهندس محمد صلاح مسؤول الوحدة، برفع850 طن في اليوم الأول لحمله النظافة التي شنتها الوحدة على مركز ومدينة منيا القمح، والتي ترأسها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمنطقة أرض الفدان ومنطقه مقابر الأقباط بواقع 34 نقلة.

وتضمن اليوم الثاني لحملة النظافة استكمال إزالة القمامة من مقلب أرض الفدان بمركز منيا القمح والشوارع الداخلية للمدينة، فضلاً عن التوجه لقرية ميت يزيد لإزالة كومات القمامة ونظافة الشوارع، حيث تم رفع 650طن بواقع 27 نقله باستخدام 13 قلاب وتريلا و3 لوادر .

ومن جانبه ثمن المحافظ الجهود المبذولة من قبل وحدة التدخل البيئي السريع، وتنفيذها عدد من الحملات المتعاقبة بمراكز منيا القمح وههيا، لتفريغ النقاط الوسيطة بها وتهيئة جو بيئي صحي ونظيف للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمنظومة النظافة بكافه مراكز ومدن المحافظة والتي تتجه نحو القضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخللة المناطق السكنية، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة والمواطنين والتفريغ الكامل للنقط الوسيطة.