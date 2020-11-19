شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مصابي «أتوبيس رحلات الدائري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حالة مصابى أتوبيس الرحلات الذي سقط بنهاية الطريق الدائرى مع الأوتوستراد امام بنزينة توتال (حي البساتين) وأسفر عن ٣ مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا بانقلاب أتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا يحمل عدد (3) مشرفين وعدد (43) طفل بالإبتدائي والإعدادي تتراوح أعمارهم بين (5) سنوات و(13) سنة، مما أدى لإصابة (3) أفراد (السائق، المشرف، طالب) من ركاب الأوتوبيس وعلى الفور وجه محافظ القاهرة بانتقال الجهات المعنية لمكان الحادث وتم رفع السيارة وفتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى.