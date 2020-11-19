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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1200 طن قمامة من شارع ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، إنه تم رفع 1200 طن قمامه من شارع ترعة الإسماعيليه أمام شركه الأسمنت المسلح والقومية للتشييد، وكوبري ٤.٥، ونقلها إلى المدفن الصحي بعدد ٤ لودر وباكت و١١ عربة ٢٠ طن و١٣ عربه ٦ طن، وتريللا ومكبس، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الأعمال الخاصة بمنظومة النظافة.
أشار «بكر» إلى أن أعمال المتابعه ورفع القمامه مستمرة في جميع مناطق الحي من شارع ١٥ مايو وشارع ١٣٥ ومنطقه بهتيم ومسطرد، بالإضافه إلى تخصيص مجموعات لرفع بؤر التجمعات.
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