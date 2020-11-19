«العربية للسياحة» تختتم الدورة السابعة للتدريب على تعزيز ثقة السائح ما بعد كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أنهت المنظمة العربية للسياحة دورتها التدريبية السابعة فى مجال آليات تعزيز ثقة السائح ما بعد جائحة كورونا، بحضور 1350 متدرب ومتدربة. وأوضح المتحدث الرسمي للمنظمة العربية للسياحة الدكتور وليد علي الحناوي، أنه تم إنهاء الدورة التدريبية السابعة عبر منصة المنظمة التدريبية بتقنية ال on line فى مجال آليات تعزيز ثقة السائح ما بعد جائحة كورونا بحضور موظفي وزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي بالإضافة الى ممثلي الاتحادات والنقابات السياحية والفندقية والعامليين بالقطاع الخاص بنجاح منقطع النظير، حيث شارك بالدورة اكثر من 1350 متدرب ومتدربة من الدول العربية، مؤكدا بأن المنظمة حققت 75% من خطتها الموضوعة لتنمية وتطوير وتدريب العامليين في القطاع السياحى العربي لعام 2020 م. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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