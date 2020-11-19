شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تسليم شهادات تأهيل تربوي وأكواد معلمين لـ25 أزهرياً في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الخميس، شهادات التأهيل التربوي وأكواد المعلمين لـ25 أزهريا في المحافظة.

وقال الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، أنه جرى تسليم شهادات التأهيل التربوي لـ3 معلمين والأكواد لـ22 معلماً.

وفي سياق متصل، شهد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فعاليات تشكيل اتحاد الطالبات والتي أقيمت برعاية الطلاب بسموحة تحت إشراف محمد أشرف موجه عام التربية الرياضية، والقائم بأعمال مدير رعاية الطلاب.

وأكد «هاشم»، على الدور البارز للمرأة في المجتمع فهي نصف المجتمع، وتربي النصف الأخر، وصلاحها هو صلاح المجتمع بأكمله، وحث الطالبات على التمسك بتعاليم الدين، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قدوة لغيرهن، وأن يقمن بدورهن على أكمل وجه، سواء في المعاهد أو المجتمع المحيط بهن، والالتزام بالمنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف الذي هو أقدم جامعة إسلامية في العالم، والحرص على المحافظة على الصورة المشرفة لطلاب وطالبات الأزهر.

وفي شأن متصل أقيم اليوم سباق اختراق الضاحية لطلاب المعاهد الأزهرية بالمنطقة، حيث انطلق السباق من أمام مبنى رعاية الطلاب مرورًا بمنطقة سموحة حتى محور المحمودية، والعودة من أمام المدرسة العسكرية ثم إلى معهد بنين الإسكندرية وصولًا إلى ديوان المنطقة.

وتأتي المسابقة ضمن المسابقات الرياضية التي تنظمها رعاية الطلاب بالمنطقة.