شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء جديدة عن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينتظر العديد ممن قامو بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة، موعد الصرف، حيث سبق وأعلنت وزارة القوى العاملة، أنها تقوم بالتحقق من بيانات أكثر من 6 ملايين متقدم قامو بالتسجيل خلال الفترة السابقة.
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان، أنه فيما يخص تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة جائحة كورونا، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشهر الماضي، لافتة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة موقفهم، واستبعاد الأسماء المكررة، وكذلك من لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات ودعم نقدي من الدولة.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بحصر العدد النهائي للمستحقين، تمهيدا للإعلان خلال الأسبوع المقبل عن موعد الصرف.
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