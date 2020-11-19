شكرا لقرائتكم خبر عن خلية نحل باللون الأزرق..الخليج 365 داخل مصنع الكونتر بسجون طرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لوحة ضخمة باللون الأزرق، مكتوب عليها "مصنع الكونتر block bords factory"، تشهد انتباهك، وأنت داخل سجون طرة فى ضاحية المعادى بالقاهرة، تتحرك نحوها لتجد نفسك داخل مصنع ضخم لتقطيع الأخشاب وتصنيع الأثاث.

هنا..خلية نحل تعمل داخل المصنع، بملابسهم الزرقاء يتحرك السجناء لتقطيع الأخشاب الضخمة، وتحويلها لمنتجات فائقة الجودة، ما بين "ترابيزة" أو "سفرة" وأحيانًا "غرف نوم"، معروف عنها الجودة وانخفاض سعرها.

وبدورهم، قال السجناء الذين يعملون بهذا المصنع، فى حديثهم لـ"الخليج 365"، على هامش جولة الحقوقيون والاعلامييون بالسجون، إنهم تعلموا هذه الحرف داخل السجن، وباتوا قادرين على تصنيع كل شيء، ويتربحون من هذا العمل بالحصول على نسبة من الربح.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.