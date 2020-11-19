شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة 8 من مصابى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالرماية ومقرر خروجهم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مستشفى الهرم التخصصى بالجيزة استقرار حالة 8 من مصابى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة فى الرماية، مشيرة إلى خضوعهم للملاحظة طوال اليوم الخميس، ومن المقرر خروجهم اليوم حال استمرار استقرار حالتهم الصحية، وبعد تعافيهم من الإصابات مع متابعة حالتهم الصحية، حيث كانت إصابتهم خفيفة ما بين كدمات وسحجات.

وأكدت المستشفى أن باقى الحالات جارى تقديم الخدمة الصحية لهم وإجراء العمليات اللازمة التى تستدعى حسب كل حالة.

وشهدت محافظة الجيزة أمس حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الرماية تابع لمدرسة الإبداع للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية والبالغ عددهم 17 حاله وهم ( 2 مشرفين – 14 طالب – سائق الاتوبيس ) .

وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين موجها بتقديم كافة اوجه الرعاية اللازمة لهم ومتابعتهم من خلال تقديم الخدمة الصحية التي تحتاج إليها الحالات مشيراً أن أعمار الطلاب تتراوح ما بين 6 الى 16 سنه .

وأكد المحافظ أن هناك 8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة ومدرسة ايضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة وجارى استكمال فحص باقى المصابين من الطلاب للتأكد من سلامتهم و الوقوف على الوضع الصحى لهم .

وخلال الزيارة حرص المحافظ على التحاور مع الطلاب المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية مؤكدا على مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم الرعاية اللازمة لهم وإجراء فحص صحى شامل لحالتهم وعدم مغادرة المستشفى قبل التأكد من حالتهم الصحية .

وجاءت أسماء حالة المصابين كالتالى :-

ياسين سامح سيد 6 سنوات اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر وباسل محمد سعد 13 سنة كسر بالذراع الأيسر

ومحمد مدحت محمد 13 سنة كدمات وسحجات وهنا مدحت محمد 10 سنوات كدمات وسحجات ومحمد هشام محمد 13 سنة كدمات وسحجات ويوسف علاء أحمد 9 سنوات كدمات وسحجات وسيف الدين محمود 12 سنة كدمات وسحجات وكريم علاء احمد منير 16 سنة جاري عمل الاشعه ورهف هشام محمد 13 سنة ونوران محمد حسن 10 سنوات واياد محمد حسن 10 سنوات أحمد مصطفي درويش 8 سنوات وعبد الرحمن محمد عادل 6 سنوات وإيمان محمد عادل 7 سنوات جميعهم كدمات وسحجات تحت الملاحظة.

وحمدي عبده محمد 40 سنة سائق الاتوبيس كسر بالكتف الأيسر وفاطمة شحاتة محمد 50 سنة ( مدرسة ) اشتباه كسر بالعمود الفقرى ودينا محمود 35 سنة مدرسة، حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعى .