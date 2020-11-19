شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تجول رئيس الوزراء أمام الشاحنات والسيارت المبردة، لتوزع على كل محافظات الجمهورية.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم القافلة قائلا: "حاجة جميلة وتفرح".

وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وتلاجة، حيث تعد أكبر قافلة إنسانية في العالم ، ودخلت موسوعة جينس للأرقام القياسية.