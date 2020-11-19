شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تناقش مستجدات كورونا بشرق المتوسط.. بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمى لشرق المتوسط بعد قليل مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو كونفرانس حول مستجدات جائحة كورونا في شرق المتوسط بالتركيز على جهود الاستجابة للفيروس على الصعيد الوطني. يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19 والاستجابة للفيروس في البحرين من خلال مناهج مبتكرة في الاستجابة للوباء، بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى والاستجابة للجائحة في باكستان حول أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لكوفيد-19 على المستوى القطري والاستجابة للوباء في تونس عبر قصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما في اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع. يتحدث في المؤتمر فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، والدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان والدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

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