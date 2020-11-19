شكرا لقرائتكم خبر عن موجة تقلبات جوية.. تعرف على خرائط الأمطار وشدتها بمختلف محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من المنتظر أن تتعرض لها البلاد بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام، حيث تتعرض البلاد لفرص أمطار على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية وتمتد القاهرة الكبرى.
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر وحتى يوم السبت الموافق 21 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية طبقا للآتي:
وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس وخرائط الأمطار اليوم على محافظات الجمهورية ، كما يلى:
- الخميس 19 نوفمبر:
أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس ) .
وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى يوم غدا الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020 فرص أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.
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