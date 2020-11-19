شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط الأمطار فى محافظات الجمهورية حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الجمعة 21 نوفمبر 2020 إلى الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.

- يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية : أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ).

الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى .

مدن القناة وشمال الصعيد جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - رأس بناس)

يوم السبت 21 نوفمبر 2020:-

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الأسكندرية - مطروح- السلوم رشید - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من كفر الشيخ البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب - شلاتين - راس بناس ) .

يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )

الوجه البحري : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشید ) .

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية )

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشید ) .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.



