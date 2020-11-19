شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح باب الحجز لـ1011وحدة بمساحات تصل لـ120 مترا في 5 مدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، فتح باب الحجز لـ 1011 وحدة، في 5 مدن جديدة، ووفاة الفنان فايق عزب، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.





الصحة العالمية: لم يتم تسجيل أى لقاح بشكل نهائى للوقاية من كورونا

أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، أنه من المبكر القول إن الوباء سيكون موسمى، ونحتاج إلى دراسات أكبر حولة وتابع: يوجد 4 لقاحات وصلت للمراحل النهائية، ولم يتم تسجيل لقاح نهائى لكورونا ولم تخطرنا كوفاكس بأى تسجيل للقاحات تتعلق بكورونا حتى الآن .





تغسيل جثمان الفنان الراحل فايق عزب وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب كورونا تغسيل جثمان الفنان الراحل فايق عزب وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب كورونا

تقوم أسرة الفنان الراحل فايق عزب بتغسيل الجثمان وسط إجراءات احترازية داخل مستشفى العجوزة حالياً، استعداداً للمغادرة وسفره إلى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية لقيام صلاة الجنازة عليه أمام المقابر بعد صلاة الظهر، ويعد فايق عزب آخر ضحايا فيروس كورونا بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوى، حيث أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليلا لمعرفة نوع البكتيريا وتبين أنها بكتيريا مارسا في الصدر، بعدها ظل راقدا فى المستشفى منذ شهر و 15 يوم تقريباً، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس قبل أن توافيه المنية.





كواليس زيارة محمد صلاح السرية للمقاولون العرب وحنينه لغرفة الملابس.. فيديو كواليس زيارة محمد صلاح السرية للمقاولون العرب وحنينه لغرفة الملابس.. فيديو

زار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزي، ناديه السابق المقاولون العرب سراً فى منتصف الليل، وهى الزيارة التي سردها لاعب المقاولون حسن الشامى ومثلت مفاجأة سارة لجميع العاملين داخل النادى العريق.





بلومبرج تختار مصر والإمارات نموذجًا للأسواق الصاعدة بالمنطقة بلومبرج تختار مصر والإمارات نموذجًا للأسواق الصاعدة بالمنطقة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، في سبيل مواصلة السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال جلسة بمنتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، أدارها، المذيع بتلفزيون بلومبرج، مانوس كراني، بمشاركة الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول.

فتح باب الحجز لـ1011وحدة بمساحات تصل لـ120 مترا فى5 مدن.. الأحد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 22/11/2020 فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع (www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكد الفنان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ويتم دفنه فى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر.

وفاة الفنان فايق عزب ودفنه فى الإسماعيلية بعد صلاة الظهر





الأرصاد: كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا تؤثر على السواحل الشمالية الغربية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم تندفع كتلة هوائية باردة قادمة من اوروبا لتؤثر علي السواحل الشمالية الغربية.





استقرار حالة 8 من مصابى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالرماية ومقرر خروجهم اليوم

أكدت مستشفى الهرم التخصصى بالجيزة استقرار حالة 8 من مصابى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة فى الرماية، مشيرة إلى خضوعهم للملاحظة طوال اليوم الخميس، ومن المقرر خروجهم اليوم حال استمرار استقرار حالتهم الصحية، وبعد تعافيهم من الإصابات مع متابعة حالتهم الصحية، حيث كانت إصابتهم خفيفة ما بين كدمات وسحجات.





جامعة حلوان: لدينا من 50 إلى 60 حالة اشتباه كورونا ونناشد الطلاب توخى الحذر

نفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة ماتردد على صفحات التواصل الاجتماعى فيسبوك بظهور مايزيد عن أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد فى الجامعة بين الطلاب، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.





الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون أصعب من الـ9 أشهر الماضية لجائحة كورونا

أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، أن عدد الوفيات بكورونا بدول الإقليم بلغ 76 ألف حالة حتي الآن، مؤكدا أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتابع: الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الــ 9 شهور الماضية لجائحة كورونا.





قصة نجاح مصر تحت قيادة السيسى.. رئيس شجاع وشعب داعم.. فيديو

قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ فترة توليه الحكم لواء التغيير والتعمير في وطن انتظر أعداؤه لحظة سقوطه للانقضاض عليه.

الرئيس السيسي راهن دائما على وعي المصريين، وخاطب عقولهم وقلوبهم، وقال في أحد خطاباته: "عاوز أقولكم انتم اللى هتحددوا مصير ومستقبل مصر مش أنا..لما طلبتوني لقيتوني ولم أبخل عليكم بحياتى وأنتم وعدتوني إنكم هتقفوا جنبى ممكن أى حد يخاف ..إلا انتم يا مصريين".