الصحة العالمية: الإصابة بكورونا لا توفر مناعة دائمة ضد الفيروس

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد «عن بعد» اليوم الخميس 19 نوفمبر، حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

وأضاف «المنظري» أن جميع دول الإقليم والتي لديها برامج ناجحة في التطعيمات الدورية الخاصة بالأطفال، لديهم القدرة والإمكانيات التي تتيح حفظ الأمصال الخاصة بفيروس كورونا والتي تحتاج لدرجات حفظ تصل إلى 8 درجات تحت الصفر.

يتضمن المؤتمر إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19، كما يستعرض المؤتمر المناهج المبتكرة التي اتخذتها دولة البحرين في الاستجابة للجائحة بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى، وأهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لـكوفيد-19 في باكستان، وقصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة في التجربة التونسية، لاسيما في اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع، إلى جانب الإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

يشارك في المؤتمر وزيرة الصحة في البحرين د.فائقة بنت سعيد الصالح، ومساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان د.فيصل سلطان، ووزير الصحة في تونس د.فوزي مهدي، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د.أحمد المنظري.